В Подмосковье началось отключение отопления

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Поэтапное отключение отопления началось в Московской области. Об этом во вторник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Майские праздники были достаточно холодными, как все заметили, поэтому мы не отключали тепло. Но сегодня видим, что прогноз благоприятный, и отключение тепла у нас начинается", - сказал Воробьев.

Он поручил проинформировать жителей городских округов о сроках отключения отопления, а также о профилактических отключениях горячей воды.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства энергетики Подмосковья, глава муниципалитета имеет право завершить отопительный сезон на централизованных системах, если прошло пять дней подряд с среднесуточной уличной температурой восемь градусов тепла и выше.