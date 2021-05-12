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Новый выезд из поселка Развилка на трассу А-105 открыли в Подмосковье

В правительстве региона уточнили, что время выезда из поселка сократилось с 25 до 10 минут

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Движение по новому выезду из поселка Развилка на трассу А-105 запустили в Ленинском округе Подмосковья. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатор губернатора и правительства Подмосковья.

"В поселке Развилка Ленинского округа открыто движение по проектируемому проезду №5541 - 10 мая застройщиком ФСК "Лидер" были завершены работы по асфальтированию выезда на трассу А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово". Время выезда из поселка Развилка сократилось с 25 до 10 минут", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба, дорога позволит равномерно распределить транспортные потоки и разгрузить региональную дорогу "МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД", обеспечив беспрепятственный и удобный выезд на трассу А-105.

"В рамках проекта по ликвидации пробок по просьбам жителей Развилки был запущен второй выезд из поселка по проектируемому проезду - его привели в нормативное состояние, заасфальтировав силами застройщика. <...> Данный выезд из поселка является альтернативным для жителей 7 близлежащих населенных пунктов и 14 СНТ", - добавил Гержик.

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