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Пандемия COVID-19

Более 82 тыс. масок приобрели в автобусах Подмосковья за год

С начала 2021 года пассажиры купили в транспортных средствах порядка 10,7 тыс. масок

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пассажиры подмосковного транспорта за год действия в регионе масочного режима приобрели в автобусах свыше 82 тыс. защитных масок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Больше 82 тысяч защитных масок приобрели пассажиры в автобусах "Мострансавто" за год действия масочного режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маски по-прежнему являются необходимостью при проезде в общественном транспорте Подмосковья. В министерстве уточнили, что с начала текущего года пассажиры купили в транспортных средствах порядка 10,7 тыс. масок.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 258 112 случаев заражения, выздоровели 211 623 человека, умерли 5 966.

Теги
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