В Подмосковье около 70 тыс. человек отпраздновали Ураза-байрам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Порядка 70 тыс. человек приняли участие в праздничной молитве при проведении мусульманского праздника Ураза-байрам в Московской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"В Московской области обеспечена безопасность при проведении традиционного мусульманского праздника Ураза-байрам. <...> Мероприятия прошли в 43 населенных пунктах региона, на 49 объектах, праздничные намазы совершились в утреннее время - в мечетях, молельных домах и комнатах. В проведении общей праздничной молитвы приняло участие около 70 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты патрулирования нарядов полиции были приближены к местам проведения мероприятий. Также в оказании помощи правоохранителям приняли участие народные дружинники.

"До начала празднования все места проведения Ураза-байрама обследовались с применением технических средств и служебно-розыскных собак. Обеспечение правопорядка обеспечивали более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.