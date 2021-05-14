Подмосковье передало шестерых зубров в Калужскую область

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники Приокско-Террасного заповедника в Московской области передали шестерых зубров в национальный парк "Угра" в Калужской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Национальный парк "Угра" соседнего региона принял молодых зубров 2019 года рождения из Приокско-Террасного заповедника Подмосковья. Перевозка животных произведена оптимально, зубры пережили ее хорошо. Перед отправкой и по прибытии врачи государственной ветеринарной службы области осуществили полный осмотр животных", - приводятся в сообщении слова министра Сергея Воскресенского. Он добавил, что зубры являются главной достопримечательностью Приокско-Террасного заповедника. В настоящее время там живут 36 зубров.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, что передача зубров проводится в рамках расширения популяции.

В министерстве пояснили, что Приокско-Террасный заповедник располагается в 12 км от Серпухова и занимает площадь почти в 5 тыс. га. В заповеднике также обитает 153 вида птиц и около 60 видов диких млекопитающих.