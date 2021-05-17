Более 200 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство территорий в 2022 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Свыше 202 тыс. жителей Московской области приняли участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства в следующем году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

"С момента старта работы платформы за объекты благоустройства отдали свои голоса уже 202,5 тыс. подмосковных жителей. Радует, что наши жители очень активно принимают участие в голосовании. Это еще раз доказывает их отношение к своему городу и окружающей их среде. Только будучи вовлеченным в процесс благоустройства житель может получить действительно комфортную для него городскую среду", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Голосование проходит до 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на единой федеральной платформе 50.gorodsreda.ru, где каждый гражданин России в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за формирование комфортной городской среды.

Всего в голосовании от Московской области принимает участие 251 территория в 57 городских округах региона.

"Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", - отмечается в материале.