Горячее водоснабжение не будут отключать у 90 тыс. жителей Подмосковья

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Отключение горячего водоснабжения для проведения профилактических работ не потребуется для 101 котельной в Московской области, которые обеспечивают горячей водой более 90 тыс. жителей региона. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Система теплоснабжения Подмосковья для подготовки прохождения отопительного периода требует проведения профилактических работ, при которых необходимо отключение горячей воды. Но на территории Московской области в 14 городских округах есть ряд котельных - 101, которым отключение не требуется. <...> Эти котельные обеспечивают 90 132 жителей Подмосковья горячей водой, примерно 1,2% населения региона", - говорится в сообщении.

Также для почти 798 тыс. человек, проживающих в 25 округах региона, горячее водоснабжение будет отключаться не более чем на семь дней.

Как сообщили в министерстве, в 955 котельных отключение горячего водоснабжения займет порядка 14 дней. Они обеспечивают горячей водой более 3,7 млн жителей Подмосковья, примерно 40% населения региона. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней.

"Плановые отключения проводятся для того, чтобы избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. В ходе профилактических отключений специалисты обследуют оборудование и в случае необходимости проводят ремонтные работы - производят замену неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Профилактические отключения горячего водоснабжения в Подмосковье начнутся с 1 июня, в единичных случаях плановые отключения пройдут в мае.