Состояние газового оборудования проверили в 100 тыс. частных домов Подмосковья

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Исправность газового оборудования проверили в 100 тыс. частных жилых домов Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Мособлгаз" продолжает обходы частных жилых домов Подмосковья с целью проверки состояния газового оборудования. На сегодняшний день проверено 100 тысяч частных жилых домов Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для мониторинга состояния газового оборудования в многоквартирных и частных жилых домах региона разработан новый раздел мобильного приложения "Проверки Подмосковья", теперь правительство Подмосковья может контролировать деятельность обслуживающих газовое оборудование организаций в режиме реального времени.

"Правительство региона выстраивает эффективную систему, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей при эксплуатации газового оборудования. Одной из мер стало внедрение нового приложения. "Мособлгаз" - одна из первых специализированных компаний, кто начал работу с новым приложением. На сегодняшний день сотрудники всех филиалов предприятия обеспечены учетными записями, мы совместно с правительством области дорабатываем функционал приложения, чтобы оптимизировать процесс проведения обследований", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проверить все жилые дома, где установлено газовое оборудование.