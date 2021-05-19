В Подмосковье открыли 350 точек велопроката

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Почти в 30 городских округах Подмосковья открылось 350 точек проката велосипедов. В текущем году их число увеличилось более чем в два раза, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Сервисы велопроката пользуются все большей популярностью у жителей и гостей Подмосковья. В текущем году их число увеличилось более чем в два раза. На сегодняшний день уже начали работу 350 точек велопроката в 29 городских округах региона. В этот период в прошлом году на территории Подмосковья свои услуги оказывали менее 150 сервисов велопроката", - приводятся слова главы министерства Сергея Воскресенского.

Точки велопроката открылись в таких округах как Балашиха, Дмитровский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лотошино, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский и ряде других. В некоторых муниципалитетах установлены скидки для отдельных категорий граждан.

"В Одинцовском округе членам многодетных семей и льготных категорий граждан предоставляется скидка 30-50% от действующего тарифа. В Дмитровском городском округе пенсионеры и многодетные семьи могут взять в прокат велосипед за половину стоимости. А в парке культуры и отдыха Лобни они могут воспользоваться услугами велопроката бесплатно", - отметил министр.

Пресс-служба уточнила, что средняя цена проката велосипеда для взрослых составляет 150-250 рублей в час, для детей - 150-200 рублей в час.