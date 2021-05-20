Работы по улучшению качества городской среды пройдут в 11 городах Подмосковья

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют улучшить качество городской среды в 11 городах региона до конца года, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"Есть те муниципальные образования, которые значительно приросли по качеству городской среды, соответственно и по качеству услуг, оказываемых населению. У нас остаются несколько муниципальных образований, в которых в этом году мы должны общей слаженной работой - это 11 городов - нарастить показатель по индексу качества городской среды", - сказал Хайкин.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, более 60 городов Московской области имеют благоприятную городскую среду. Этот показатель достигается благодаря соответствию индикаторам индекса качества городской среды, следует из презентации.

В этом году в Подмосковье пройдут работы по благоустройству на 40 общественных территориях и в 22 парках культуры и отдыха. Кроме того, планируется благоустройство более 700 дворов, а также установка почти 230 детских игровых площадок по программе губернатора Московской области.