Более 1,7 млрд рублей господдержки получили аграрии Подмосковья с начала года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Аграрии Московской области с начала года получили господдержку на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Всего в этом году на поддержку агропромышленного комплекса региона планируется направить 5,6 млрд рублей, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК Подмосковья получили более 1,7 млрд рублей господдержки", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он отметил, что всего на госпрограмму агропромышленного комплекса Подмосковья в этом году планируется направить 5,6 млрд рублей. Всего в регионе предусмотрено более 30 видов государственной поддержки аграриев.

По словам министра, субсидии предоставляются на проведение весенних полевых работ, стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, развитие малых форм хозяйствования и поддержку племенного животноводства.