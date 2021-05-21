Более 5 тыс. га земель обработали от борщевика в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Почти треть запланированных территорий обработали от борщевика в Московской области. Всего в этом году в регионе от сорняка обработают около 16 тыс. га земель, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В Подмосковье активно ведутся работы по ликвидации борщевика на земельных участках, находящихся в областной и муниципальной собственности. На сегодняшний день от опасного сорняка обработано 5 215 га. Наибольшие площади обработали в Клину - 1 121 га, Можайском городском округе - 878 га и Егорьевском - 585 га", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он отметил, что также выявляются территории, которые находятся в частной собственности и где не проводятся мероприятия по борьбе с сорняком. "Собственникам земельных участков, находящихся в частной собственности, направляются письма и предписания о необходимости проведения соответствующих работ. В случае невыполнения предупреждений назначаются штрафы", - отметил Воскресенский.

Министр пояснил, что за уклонение от мероприятий по ликвидации борщевика предусмотрены штрафы для граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее министерство сообщало, что всего в этом году планируется обработать земли общей площадью около 16 тыс. га.