Учащимся 200 школ и детсадов Подмосковья рассказали об опасности борщевика

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Учащиеся 200 школ и детских садов Московской области посетили занятия, в рамках которых рассказали об опасности борщевика Сосновского, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Уроки прошли в девяти городских округах, где зафиксировано наибольшее количество сорняка.

"Профилактические занятия для детей, направленные на информирование и предупреждение получения травм от борщевика в период летних каникул проведены в 200 школах и детских садах. Эти образовательные мероприятия для учащихся состоялись в девяти городских округах Подмосковья, где сегодня отмечено наибольшее произрастание этого ядовитого и опасного растения" - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

В материале министерства поясняется, что на занятиях детям рассказали об истории появления борщевика в средней полосе России, об отличиях сорняка от других растений, а также о его опасности для человека. Большая часть уроков была направлена на то, как правильно действовать, чтобы не получить ожог, если прикоснулся к борщевику.

Отмечается, что образовательные мероприятия прошли в Талдомском, Рузском, Пушкинском городских округах, а также в Павловском Посаде, Мытищах, Клину, Серпухове, Орехово-Зуеве и Истре.