Губернатор Подмосковья представил кадровые перестановки в правительстве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил в понедельник кадровые перестановки в правительстве Подмосковья.

"Мы делаем некоторые изменения в правительстве Московской области. В частности, Ильдар Нуруллович - первый вице-губернатор - будет совмещать эту должность с должностью председателя правительства. Мы вводим такую позицию для того, чтобы координировать все важные ключевые направления, чтобы перемены, реализация национальных проектов шли очень интенсивным темпом. Хромушин Евгений Акимович становится вице-губернатором. Он отвечает за очень серьезный блок - и ЖКХ, и энергетика, жилищная инспекция, комитет по тарифам и ценам также входит в его ведение", - сказал Воробьев на совещании с зампредами правительства и главами городских округов.

Он добавил, что Светлана Стригункова будет курировать сферу здравоохранения в должности зампреда правительства региона - министра здравоохранения Подмосковья.

Ранее возглавлявшая министерство образования области Ирина Каклюгина назначена на должность зампреда правительства Подмосковья - министра социального развития. Воробьев сказал, что министром образования региона назначен Илья Бронштейн, который ранее работал в должности первого замминистра образования. Возглавлявшая министерство социального развития Подмосковья Ирина Фаевская станет советником губернатора региона по вопросам социального блока.

"Прошу нашу областную думу <...> рассмотреть кандидатуры и поддержать", - добавил губернатор.

Воробьев отметил, что ранее представителем от правительства Московской области в Совете Федерации ФС РФ была назначена Ольга Забралова, занимавшая должность первого зампреда правительства Подмосковья.