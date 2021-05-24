План по переселению из аварийного жилья в Подмосковье на 2021 год выполнили на 13%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 380 жителей аварийных домов в Московской области переселили с начала года, план текущего года выполнен на 13,2%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

"На сегодняшний день переселено 154 семьи (383 человека) из 6,6 тыс. кв. м аварийного жилья, что составляет 13,2% исполнения целевого показателя. В топ-5 по переселению вошли Волоколамский, Сергиево-Посадский городские округа, Красногорск, Щелково, Истра", - приводятся в сообщении слова министра стройкомплекса Подмосковья Владимира Локтева.

В пресс-службе пояснили, что всего в текущем году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на территории Подмосковья планируется расселить свыше 2,9 тыс. граждан из 52,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.