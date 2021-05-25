Подмосковье направит 13 заявок на конкурс проектов благоустройства малых городов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья направят 13 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"Тринадцать малых городов и исторических поселений Подмосковья готовятся принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью конкурса является поддержка проектов по созданию комфортных городских общественных пространств в малых городах и исторических поселениях.

"Московская область ежегодно принимает активное участие в конкурсе Минстроя РФ, и этот год не исключение. Конкурс - это большое подспорье для малых городов и исторических поселений, старт ему дал Владимир Владимирович Путин в 2018 году в подмосковной Коломне. За эти три года уже 21 наш проект одержал победу, 10 из которых полностью реализованы. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в каждом городе мы стараемся создавать места для комфортного и безопасного отдыха", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Он добавил, что заявки на участие в конкурсе будут отправлены до 1 июня. В номинации "Историческое поселение" регион представят проекты благоустройства территорий в Серпухове, Кашире и Волоколамске. Среди малых городов Подмосковья участие в конкурсе примут Талдом, Верея, Руза, Краснозаводск, Пущино и другие.