Фестиваль "Русский мир" посвятят 800-летию со дня рождения Александра Невского

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пятый фестиваль народов России и стран Евразии "Русский мир" в 2021 году приурочен ко Дню России и будет посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Мероприятие пройдет 12-13 июня в Сергиевом Посаде, сообщила во вторник пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"V Фестиваль народов России и стран Евразии "Русский мир" в 2021 году приурочен ко Дню России и включен в план основных государственных мероприятий по подготовке к проведению 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. 12 июня с 10:00 в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры пройдет деловая часть Фестиваля под названием "Собор Русских земель", включающая в себя богослужение, Дискуссионный клуб Русского мира, экскурсии и другие официальные мероприятия. 13 июня с 10:00 до 20:00 на Благовещенском поле Свято-Троицкой Сергиевой Лавры пройдет спортивно-культурная часть Фестиваля", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Русский мир" из года в год собирает тысячи участников и зрителей у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. На площадках фестиваля в этом году гости смогут узнать о традиционных видах спорта, быте и культуре народов России, принять участие в мастер-классах по традиционным ремеслам, а также увидеть реконструкцию сражений эпохи Александра Невского. Более детально с программой фестиваля можно ознакомиться на портале русский.сайт и живуспортом.рф. Там же проводится регистрация участников . Участие бесплатное.