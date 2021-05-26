В Подмосковье планируют ввести штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг планируют внести изменения в региональный КоАП, в рамках которого предусматриваются штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных. Об этом в среду сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

"Ранее в КоАП Московской области была установлена административная ответственность за нарушение выгула домашних животных. Штраф составлял от 100 рублей до 1,5 тыс. рублей. Однако после принятия федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочия с региона были сняты, и статья исключена. Поэтому, чтобы устранить пробел, мы примем изменения в КоАП и введем штрафы. Они будут выше, чем раньше: от 500 рублей до 5 тыс.", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день федеральным законодательством установлены требования к выгулу домашних животных. В частности, необходимо убирать за питомцами, гулять только в разрешенных местах, нельзя выгуливать собак потенциально опасных пород без намордника. При этом ответственность за нарушение не введена.

Внести изменения в региональный КоАП планируется на заседании Московской областной думы, которое пройдет 27 мая.