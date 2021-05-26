Жители Подмосковья смогут подключить на телефон уведомления об отключениях горячей воды

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сервис по уведомлению пользователей о плановых отключениях водоснабжения запустили на подмосковном портале "Добродел". Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"К началу сезона профилактических работ в котельных и тепловых сетях Подмосковья на портале "Добродел" запущен сервис по уведомлению пользователей о плановых отключениях водоснабжения", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что оповещения можно настроить как на сайте портала, так и в мобильном приложении. Для этого необходимо зайти в раздел "Отключение горячей воды" в настройках, ввести адрес дома и подключить уведомления.

"Еженедельно к работе с онлайн-платформой "Добродел" подключаются порядка 6 тыс. новых пользователей. В первую очередь, жители регистрируются, чтобы оставить обращение, иногда - поучаствовать в голосовании. Не все знают, что портал может стать удобным помощником и в других задачах. Так, например, через "Добродел" можно подключить сервис по информированию о плановых отключениях горячей воды", - приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Как рассказали в пресс-службе, каждый пользователь может подключить до 5 адресов для подписки. Первое уведомление будет разослано за неделю до планируемого отключения, второе - за день. Рассылка придет на указанную при регистрации электронную почту. Также пользователи приложения также получат Push-уведомление на телефон.