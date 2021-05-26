Более тысячи лагерей с дневным пребыванием заработают в Подмосковье летом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Свыше тысячи детских лагерей с дневным пребыванием отроют на базе образовательных учреждений в Московской области летом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В летний период в Подмосковье будут традиционно функционировать лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. В этом году для ребят свои двери откроют свыше 1 тыс. таких лагерей. Ожидается, что в них отдохнут более 67 тыс. учащихся",- приводятся в материале слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что первая смена в школьных лагерях начнется уже 28 мая. Лагеря будут работать все лето в три смены.

"Это отличный выход для работающих родителей - в таких лагерях дети до вечера находятся под присмотром педагогов и вожатых. Ребят там кормят, с ними занимаются. Это интересное и полезное времяпрепровождение. <...> Узнать о работе школьного лагеря в вашей школе или учреждении поблизости можно у классного руководителя или директора",- рассказала министр.