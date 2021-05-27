Валовое производство молока в Подмосковье выросло на 4,3% за пять месяцев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Валовое производство молока в сельхозпредприятиях Московской области возросло в январе-мае 2021 года на 4,3% относительно аналогичного периода 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья на сегодняшний день составляет 248 тыс. тонн. Прирост к прошлому году - 4,3%, <…> общий валовой надой в 2020 году составлял 238 тыс. тонн", - приводятся в сообщении слова главы министерства Сергея Воскресенского.

Он добавил, что общее число поголовья крупного рогатого скота с начала года увеличилось на 2 044 головы, то есть на 5,5% - до 87 643 голов КРС. Надой на одну корову в сельхозпредприятиях Московской области составил порядка 22 кг.

Ранее министр сообщал, что в рамках производственных задач в Подмосковье в 2021 году планируется увеличить продуктивность и произвести 750 тыс. тонн молока - порядка 7,9 тыс. кг молока на корову.