Завод переработки отходов "Нева" откроют в декабре в Подмосковье

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. Строители приступили к возведению цехов комплекса переработки отходов (КПО) "Нева", который планируется открыть в декабре. Он станет самым современным в России и последним из 11 КПО, построенных в Подмосковье в рамках мусорной реформы.

"Это будет последний по текущим планам КПО, строящийся в Московской области, и с его вводом в области появится профицит мощностей по обработке отходов новым способом, что позволяет по меньшей мере половину потока отходов переработать. Технологии мы отработали на других объектах, поэтому здесь будет все самое лучшее, с повышенной эффективностью и самым низким влиянием на окружающую среду. КПО будет самым современным в России", - сообщила в четверг журналистам замдиректора компании "Эколайн" Елена Вишнякова.

В настоящее время завод построен на 25%, началась заливка основания станции тоннельного компостирования пищевых отходов - эту технологию здесь применят впервые в стране. Она предусматривает ускоренное перегнивание органики в техногрунт - за 21 день вместо двух-трех месяцев. Компостные кучи будут располагаться отдельно: каждая в одном из 24 герметичных железобетонных тоннелей с автоматической системой проветривания и орошения.

На заводе будет более 500 рабочих мест, предпочтение при найме будет отдаваться местным жителям. Общий объем инвестиций составляет 7,2 млрд рублей. Автоматизация завода превысит 80%, в составе оборудования - барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы для отбора цветных металлов, оптические сканеры для бумаги и пластика.

Завод будет обрабатывать до 500 тыс. тонн отходов в год. Применение наилучших технологий обеспечит глубину переработки до 75%: выборка вторсырья достигнет 20%, компостирование органики в техногрунт - до 30%, производство RDF-топлива из неперерабатываемых отходов - до 25%. Оставшиеся 25% хвостов будут спрессованы, упакованы в пленку и сложены на сухом полигоне. Таким образом, три из четырех мусоровозов будут отправляться на новый цикл использования, а не на полигоны, рассказали в "Эколайне".

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, при этом только 50% будут отправляться на захоронение.