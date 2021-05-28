Между станциями Балашиха и Реутово 30 мая запустят компенсационные автобусы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Компенсационные автобусы запустят 30 мая на Горьковском направлении железной дороги между станциями Балашиха и Реутово. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Подмосковья.

"В воскресенье, 30 мая, с 00:30 до 16:20 не будет движения между ст. Реутово и Балашиха, часть поездов проследует от/до Железнодорожной вместо Балашихи, а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления. Для пассажиров назначены компенсационные автобусы: от станции Балашиха (остановка на Советской улице) каждый час с 05:30 до 16:30 без промежуточных остановок и от станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) каждый час с 06:00 до 16:00 без промежуточных остановок", - говорится в сообщении.

Корректировки в расписании связаны со строительством второго пути на ответвлении Горьковского направления в сторону Балашихи.

"Пожалуйста, планируйте поездки заранее. Уточняйте расписание на сайте и в мобильном приложении ЦППК", - говорится в сообщении.