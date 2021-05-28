"Тройка" с новым дизайном появилась в сувенирных лавках музея "Новый Иерусалим"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Транспортная карта "Тройка" с изображением фрагмента картины "Подсолнухи" художника Константина Горбатова появилась в сувенирных магазинах музея "Новый Иерусалим" в Подмосковье. Выпуск карты с обновленным дизайном приурочен к открытию в музее выставки к 145-летию художника. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"Музей "Новый Иерусалим" выпустил транспортную карту "Тройка", выполненную в индивидуальном дизайне. На карте изображен фрагмент картины "Подсолнухи" кисти художника Константина Горбатова, главным хранителем наследия которого является новоиерусалимский музей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что выпуск транспортной карты в новом дизайне приурочен к открытию в июне в музее большой выставки к 145-летию со дня рождения Константина Горбатова, в которой также примут участие Государственная Третьяковская галерея, Русский музей и друге музейные учреждения.

В министерстве рассказали, что такую "Тройку" можно приобрести в сувенирных магазинах музея "Новый Иерусалим". Тираж карты составляет 5 тыс. единиц.

"Музей "Новый Иерусалим" начал принимать к оплате транспортную карту "Тройка" в 2020 году. С помощью карты в кассе музея можно купить билеты на постоянные экспозиции, временные выставки и другие мероприятия. Средства списываются с билета "Кошелек" автоматически на сумму, равную стоимости выбранного мероприятия в день обращения. Количество билетов, доступных к приобретению, ограничено лимитом билета "Кошелек", - отмечается в материале.