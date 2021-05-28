Новые станции контроля качества воздуха установили в четырех подмосковных округах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Автоматизированные станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) появились в Московской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

"Новые станции появились в Видном, Люберцах, Красногорске и Одинцовском округе. Причем четыре из них расположены на территориях школ, одна - на территории лечебного учреждения и еще одна - на стадионе, где занимаются дети. Это ключевые для нас локации, именно здесь особенно важно отслеживать качество воздуха", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет работа по подключению новых станций контроля качества воздуха к электросети и настройке оборудования. В Подмосковье количество АСКЗА достигло 105, с учетом новых станций.