Подмосковье направит более 30 млн рублей на поддержку молодых деятелей культуры

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Свыше 30 млн рублей предусмотрели в Московской области на стипендии и премии талантливым детям на 2021 год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"Министерство культуры Московской области ежегодно поддерживает талантливых авторов, яркие проекты и одаренных детей. Так, в 2021 году из регионального бюджета выделено 32,5 млн рублей [на поддержку талантливых детей]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть средств предусмотрена на стипендии губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области. Также в Подмосковье предусмотрены стипендии для детей с инвалидностью, которые развиваются в сфере культуры. Производятся выплаты детям-сиротам, обучающимся в образовательных учреждениях сферы культуры Московской области.

Помимо этого, часть выделенных средств предусмотрена для премии в области литературы.