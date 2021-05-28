Более 15 тыс. юнармейцев из Московского региона прошли военные сборы в центре "Авангард"

КУБИНКА /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. юнармейцев из Москвы и Московской области освоили курс начальной военной подготовки на базе военно-патриотического центра "Авангард", сообщила в пятницу журналистам первый заместитель начальника главного штаба движения "Юнармия", директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова.

"За девять месяцев более 15 тыс. участников движения "Юнармия" из Московского региона прошли курс по начальной военной подготовке на базе военно-патриотического центра "Авангард". На базе центра также прошли обучение и подготовку девочки-юнармейцы, которые приняли участие 9 мая в параде Победы в составе парадного расчета движения "Юнармия", - рассказала Борисова.

В ходе сборов, которые длятся пять дней, старшеклассники осваивают общую программу по строевой, огневой, тактической, медицинской и физической подготовке, а также узкоспециализированные занятия в соответствии с родами и видами войск, отметила Борисова.

По ее словам, в "Авангарде" курсанты тренируются прыгать с парашютом, стрелять из оружия в мультимедийном, практическом и пневматическом тирах, управлять автомобильной техникой, конструировать и программировать роботов, моделировать условия боя с помощью VR-технологий.

По словам Борисовой, "Авангард" располагает всем необходимым для обучения юнармейцев - современным оборудованием, спортивным комплексом, методической и кадровой поддержкой оборонного ведомства. "Материальная база центра позволяет курсантам максимально прокачать все навыки и умения по начальной военной подготовке", - добавила она.

В честь 5-летия юнармейского движения на базе учебно-методического центра "Авангард" проходит Всероссийский молодежный форум "Дай пять!". Он собрал больше 500 юнармейцев из 85 регионов России от Калининграда до Камчатки и продлится три дня.