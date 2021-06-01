В Подмосковье призвали водителей быть аккуратными на дорогах из-за заморозков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Автомобилистов и пешеходов в Подмосковье просят быть аккуратными на дорогах из-за заморозков в регионе 1 и 2 июня, сообщила в понедельник в пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По прогнозу синоптиков, в Подмосковье 1 и 2 июня ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В регионе объявлен оранжевый уровень дорожной опасности.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует пешеходам быть предельно внимательными на пешеходных переходах, водителям не превышать скорость и быть аккуратными за рулем, отказаться от лишних перестроений и обгонов", - говорится в сообщении.