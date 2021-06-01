Летний сезон в нацпарке "Лосиный остров" начался с открытия "Босоногой тропы"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Летний сезон мероприятий стартовал в национальном парке "Лосиный остров", где открыли уникальный объект пешеходного туризма "Босоногая тропа", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе национальный парк "Лосиный остров".

"Сегодня, в День защиты детей, "Лосиный остров" открывает сезон летних мероприятий. <...> Главное событие летнего сезона 2021 года - долгожданное открытие "Босоногой тропы" - уникального объекта пешеходного туризма с различными видами покрытия: песок, сосновая кора, морская галька, керамзит, валуны, шишки. Протяженность маршрута - 3 км 600 м", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в день открытия сезона в дендрарии для детей и взрослых проходят экскурсии, мастер-классы, активные игры на воздухе, викторины, прогулки по "Зеленому лабиринту", посещение "Музея леса", просмотр видео фотоловушек национального парка.

"Мы постоянно развиваем сеть экологических троп, расширяем тематику мероприятий и мастер-классов. Число посетителей экоцентров Лосиного острова растет, что соответствует задаче нацпроекта "Экология". Особо охраняемые природные территории становятся все более популярными у населения, все больше людей выбирают активный и познавательный отдых, здоровый образ жизни", - сказал директор национального парка Рустам Якубов, чьи слова приводит пресс-служба.

Там также отметили, что заповедные территории национального парка "Лосиный остров" обладают широким потенциалом для развития экологического туризма. "Гостей привлекают географическое расположение, разнообразные программы экологического просвещения, "зеленые" маршруты. В экоцентрах нацпарка можно найти занятие на любой вкус", - заключили в пресс-службе.