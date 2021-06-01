На портале "Добродел" началось голосование по демонтажу мусоропроводов в домах Подмосковья

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Голосование жителей по устройству колясочных зон в местах демонтажа мусоропроводов в многоквартирных домах Московской области началось на портале "Добродел". Оно продлится до 1 июля, сообщила во вторник пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Сегодня на портале "Добродел" началось голосование жителей по устройству колясочных зон в местах демонтажа мусоропровода. Жители Подмосковья могут отдать свой голос "за" или "против" переназначения общедомового пространства. Голосование продлится до 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Для участия в голосовании необходимо зайти на портал "Добродел", перейти на интерактивную карту, выбрать свой муниципалитет и свой адрес.

"В голосовании участвуют все многоквартирные дома в Московской области с мусоропроводами - это почти 11 тыс. жилых домов. По итогам голосования в многоквартирных домах, получивших наибольшее количество голосов "за", будут проведены общие собрания собственников для принятия решения о демонтаже мусоропроводов и устройстве на их месте колясочных", - привели в пресс-службе слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

В министерстве пояснили, что после демонтажа мусоропровода исчезнет неприятный запах из подъезда, лишний шум от выбросов отходов и появится место для парковки колясок и велосипедов. Также это будет способствовать раздельному сбору отходов.

Реформа по обращению с отходами реализуется в Московской области с 2019 года. Благодаря активному участию жителей региона уже свыше 3 млн тонн отходов были направлены на вторичную переработку.