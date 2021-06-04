Бизнес-пикник для предпринимателей пройдет в Подмосковье 11 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бизнес-пикнике, который состоится 11 июня в Сергиевом Посаде. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Одиннадцатого июня 2021 года в парк-отеле "Торбеево озеро" (г.о. Сергиев Посад) состоится самое масштабное и яркое событие Подмосковья для предпринимателей - "Бизнес-пикник 2021". Мероприятие организовано при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в рамках празднования Дня предпринимателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мероприятие приглашены представители Google, Mail.ru, Skillbox, Ginza Project. Также в рамках пикника запланированы мастер-классы, стритфуд и йога на берегу озера. Участие в мероприятии бесплатное.

"В регионе почти 370 тыс. предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу. А это больше 1 млн 430 тыс. человек. Мы приглашаем вас, дорогие предприниматели, на "Пикник", где все располагает к приятному общению и, что немаловажно, полезным знакомствам. Уверена, что этот летний день пройдет для вас плодотворно, ведь спикерами мероприятия выступят лидеры рынка. Они поделятся своими работающими кейсами и опытом", - приводятся в сообщении слова руководителя подмосковного Мининвеста Екатерины Зиновьевой.