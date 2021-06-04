Выставка картин из мусора пройдет во время форума "Экологичное Подмосковье" 7 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Форум общественных инициатив "Экологичное Подмосковье" пройдет в Доме правительства Московской области 7 июня, в рамках мероприятия состоится презентация выставки репродукций известных картин из отходов "Мусореализм". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Главном управлении социальных коммуникаций Подмосковья.

"Седьмого июня в Доме правительства Московской области пройдет экологический форум, направленный на вовлечение жителей в тему заботы об экологии и объединение локальных проектов экоактивистов для тиражирования проектов. В рамках мероприятия пройдет презентация выставки "Мусореализм", на которой посетители смогут увидеть 13 репродукций известных работ мировых художников, выполненных из мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автор выставочных работ Ульяна Белова также занимает должность заместителя председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты. Среди представленных репродукций такие картины, как "Мона Лиза", "Крик", "Мадонна Литта" и многие другие.

В управлении рассказали, что участие в форуме примут вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и сопредседатель - статс-секретарь Экологической палаты России, советник директора ФГБУ "ГОИН" Росгидромета, член ученого совета ВНИИ Экология, заместитель председателя МРГ "Арктическая повестка" Минприроды России Вадим Петров и другие.

В рамках форума руководителями региональных отделений и представителями общественных организаций будут затронуты вопросы интеграции искусства в экологию, развития экологического потенциала в регионе и возможностей по расчистке от мусора локальных объектов.