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Более 85% пользователей электросамокатов в Подмосковье не соблюдают ПДД

Данные следуют из опроса, который провела ГИБДД. В нем приняло участие 60 тыс. человек

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 85% пользователей электросамокатов, сигвеев и моноколес в Подмосковье не знают и не соблюдают правила дорожного движения. Такие данные выявил соцопрос, проведенный региональным главком ГИБДД, результаты которого были озвучены на пресс-конференции начальника главка Виктора Кузнецова.

Сотрудники ГИБДД по Московской области провели ряд опросов в соцсетях и выявили, что 85,6% пользователей средств индивидуальной мобильности не знают и не соблюдают ПДД при передвижении, следует из слайда, показанного на пресс-конференции. Всего в опросе участвовало около 60 тыс. жителей Подмосковья.

Кроме того, Кузнецов отметил, что в регионе остается актуальной проблема ДТП, связанных с превышением скорости. Так, за четыре месяца года в подобных авариях погибли 43 человека, пострадали 470.

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