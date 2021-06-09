Более 85% пользователей электросамокатов в Подмосковье не соблюдают ПДД

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 85% пользователей электросамокатов, сигвеев и моноколес в Подмосковье не знают и не соблюдают правила дорожного движения. Такие данные выявил соцопрос, проведенный региональным главком ГИБДД, результаты которого были озвучены на пресс-конференции начальника главка Виктора Кузнецова.

Сотрудники ГИБДД по Московской области провели ряд опросов в соцсетях и выявили, что 85,6% пользователей средств индивидуальной мобильности не знают и не соблюдают ПДД при передвижении, следует из слайда, показанного на пресс-конференции. Всего в опросе участвовало около 60 тыс. жителей Подмосковья.

Кроме того, Кузнецов отметил, что в регионе остается актуальной проблема ДТП, связанных с превышением скорости. Так, за четыре месяца года в подобных авариях погибли 43 человека, пострадали 470.