Предпринимательские классы появятся в 200 школах Подмосковья

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Профильные предпринимательские классы появятся в 200 школах Московской области с начала нового учебного года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С нового учебного года в 300 школах Подмосковья ребята во внеурочное время начнут изучать предпринимательство, из них в 200 школах планируется открыть профильные предпринимательские классы", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что на занятиях ученикам расскажут про основы предпринимательской деятельности, а также помогут в разработке собственных проектов.

"Начиная с этого года внеурочная деятельность в подмосковных школах будет переформатирована. Эту задачу поставил губернатор перед системой образования во время своего обращения. Во внеурочную деятельность будут внедрены пять новых направлений: математика, скрэтч-программирование, Питон или Ява, предпринимательская или финансовая грамотность, решение олимпиадных задач", - сказала Каклюгина.

По ее словам, в 500 классах социально-экономического профиля уже были реализованы курсы по основам финансовой и предпринимательской грамотности. "Полученная информация пригодится в жизни каждому. С сентября мы расширим этот проект, а уже на более массовый уровень программа выйдет с 2022 года - тогда мы задействуем уже около тысячи учебных заведений региона", - добавила Каклюгина.