Второй поток образовательной программы "Звездный путь" запустили в Подмосковье

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Второй поток образовательной программы "Звездный путь" запустили в Солнечногорске на базе мастерской управления "Сенеж". Участники программы будут заниматься разработкой проектов по развитию городского округа, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Вице-губернатор Наталья Виртуозова совместно с гендиректором АНО "Россия - страна возможностей" Алексеем Комиссаровым и главой г.о. Солнечногорск Виктором Родионовым дала старт второму потоку образовательной программы "Звездный путь". Занятия будут проходить в мастерской управления "Сенеж", - говорится в сообщении.

Поясняется, что тема полугодовой программы - "Лидерство для развития городов". Порядка 300 участников в составе 30 команд будут заниматься разработкой проектов по развитию городского округа Солнечногорск. Как отмечается в материале, лучшие идеи будут реализованы.

"Лидер - только тот, кто способен меняться быстро, чуть быстрее, чем наш динамичный мир, он - тот, кто идет на шаг вперед. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев говорит, что все проблемы существуют по двум причинам: от отсутствия общения или от неправильного общения. Поэтому перемены внутри себя и, конечно, умение общаться - это все очень важно. Программы, которые преподаются в "Сенеже", настроены на изменения, здесь очень много прикладных знаний", - приводятся в сообщении слова Виртуозовой.

Как рассказали в пресс-службе, образовательная программа "Звездный путь" начала действовать в прошлом году. Она является частью работы по поддержке и продвижению победителей и финалистов проектов и конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей".