Около 1,4 тыс. медперсонала будут работать в Московской областной детской больнице

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Около 400 врачей и 1 тыс. человек медперсонала будут работать в Московской областной детской больнице, которая откроется в Красногорске в 2024 году. Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг на территории городского округа Красногорск состоялась церемония закладки камня в основание многопрофильного детского центра "Московская областная детская больница".

"Мы достаточно редко проводим такие мероприятия по началу строительства, но здесь сегодня решили все-таки сделать такую церемонию, потому что для нас это эпохальное событие. В Московской области 1,5 млн детей и нужен госпиталь, который отвечает самым современным мировым стандартам, чтобы здесь работали самые лучшие прогрессивные врачи. Здесь будет работать порядка 400 врачей и 1 тыс. человек медицинского персонала", - сказал Воробьев в ходе церемонии.

Он отметил, что строительство центра планируется завершить в 2024 году.

В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, Герой Труда Российской Федерации Леонид Рошаль.

В пояснительном материале уточняется, что в Московской областной детской больнице будут предусмотрены 28 отделений, в том числе инфекционное, лечебно-диагностические, приемное, оториноларингологическое, а также консультационно-диагностический центр, вспомогательные службы и симуляционный центр.