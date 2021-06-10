В Подмосковье около 13 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ по истории и физике

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и физике 11 июня в Подмосковье будут сдавать порядка 13 тыс. выпускников: около 7,5 тыс. - по физике и почти 5,5 тыс. - по истории, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

"Экзамены пройдут в 200 пунктах проведения. Мы позаботились, чтобы в каждом пункте была организована термометрия, установлены дозаторы с антисептическими средствами. Сотрудники, присутствующие на экзаменах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Важно, чтобы ребята чувствовали себя в безопасности и смогли в полной мере сосредоточиться на заданиях", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

За ходом проведения экзаменов в Подмосковье будут следить 242 общественных наблюдателя, в том числе 147 представителей Российского союза молодежи. Кроме того, 434 онлайн-наблюдателя в шести ситуационных центрах, созданных на базе областных вузов, будут следить за чистотой проведения на федеральном портале smotriege.ru.

В пресс-службе уточнили, что результаты экзаменов будут известны не позднее 28 июня 2021 года. Предусмотрены и резервные дни для сдачи экзаменов - 28 и 29 июня, 2 июля.