Более 40 тематических площадок организуют на фестивале "Русский мир" в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Для гостей V Фестиваля народов России и стран Евразии "Русский мир" будут работать 45 тематических площадок. Мероприятие пройдет в Сергиевом Посаде 12-13 июня, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль входит в официальную программу празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Мероприятие проводится Общероссийским общественным движением "Русский мир" при партнерстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Министерства физической культуры и спорта Московской области и Российского военно-исторического общества.

"13 июня 2021 года на Благовещенском поле в Сергиевом Посаде пройдет V Фестиваль народов России и стран Евразии "Русский мир". <...> Посетители смогут познакомиться с самобытным этнокультурным многообразием разных регионов нашей страны и укрепление единства многонационального народа России. Будет представлена обширная культурная программа, включающая в себя на 45 тематических площадках этнические виды спорта, мастер-классы, концертную программу с участием фольклорных коллективов, выставки, ярмарки, игры и многое другое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что посетить мероприятия можно бесплатно, все площадки начнут работать с 10:00. Для удобства гостей организованы автобусы к месту проведения, а помогать им будет команда волонтеров.

12 июня с 10:00 в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры пройдет деловая часть фестиваля под названием "Собор Русских земель", включающая в себя богослужение, дискуссионный клуб Русского мира, экскурсии и другие официальные мероприятия. 13 июня с 10:00 до 20:00 на Благовещенском поле Свято-Троицкой Сергиевой Лавры пройдет спортивно-культурная часть фестиваля.