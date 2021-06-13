Регистрация на розыгрыш квартиры для вакцинировавшихся появилась на госуслугах Подмосковья

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ссылка на регистрацию на участие в розыгрыше квартиры среди граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса на территории Московской области, появилась на региональном портале госуслуг.

"Услуга "Регистрация участников розыгрыша квартиры среди граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 на территории Московской области" (далее - услуга) предназначена для регистрации граждан Российской Федерации, фактически прошедших процедуру вакцинации от COVID-19 на территории Московской области", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг Московской области можно будет отслеживать информацию об участии в розыгрыше.

В пресс-службе губернатора Московской области уточнили, что главное условие для участия в розыгрыше - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Министерства здравоохранения Московской области. Препарат может быть любой - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак".

"Принять участие может любой гражданин РФ старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале "Госуслуг" uslugi.mosreg.ru кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней. Далее - указать данные: ФИО, дату рождения, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. На почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию", - добавили в пресс-службе.

Победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в Серпухове в жилом комплексе "Новая пролетарка". Он будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале "360".