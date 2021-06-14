Власти Подмосковья попросили бизнес разместить QR-код с информацией о пунктах вакцинации

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Московской области попросили владельцев магазинов разместить около кассовых терминалов QR-код с информацией о ближайших пунктах вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Мы получили новое постановление, которое подписано уже нашим губернатором Воробьевым Андреем Юрьевичем, о том, что мы попросим все наши организации, в которых есть платежные или кассовые терминалы, чтобы на кассах они просто разместили информацию, которая будет сообщать нашим жителям [о пунктах вакцинации]. Это будет QR-код, в котором будет информация закодирована о том, где находится ближайший пункт вакцинации. Просто это еще один инструмент для того, чтобы привлечь и информировать наших жителей, где можно удобно и быстро вакцинироваться", - сказала Стригункова в эфире телеканала "Россия-24".

Также она напомнила жителям Подмосковья о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе в магазинах, торговых центрах и кинотеатрах.

Пройти вакцинацию от коронавируса можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Также для удобства жителей и гостей Подмосковья организована выездная вакцинация в СНТ. Кроме этого, в Подмосковье открыли 30 круглосуточных пунктов вакцинации от COVID-19, с их перечнем и адресами можно ознакомиться на сайте по профилактике коронавируса в Московской области.

Перед вакцинацией пациента осмотрит врач. Для того, чтобы сделать прививку от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.