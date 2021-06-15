Одинцово, Химки и Сергиев Посад вошли в число лидеров по госпитализациям с коронавирусом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Одинцово, Химки и Сергиев Посад стали лидерами по количеству госпитализаций пациентов с коронавирусом среди крупных городских округов Московской области. Об этом сообщила во вторник зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"Топ муниципальных образований, с территорий которых происходит максимальная госпитализация, среди крупных округов - Одинцово, Химки, Сергиев Посад, то есть здесь госпитализация выше 100 человек на 100 тыс. человек в сутки, а средний областной показатель - 67", - сказала Стригункова в ходе совещания с членами правительства Подмосковья и главами городских округов.

Она отметила, что Истра, Солнечногорск и Дмитровский стали лидерами по госпитализациям среди средних округов. Максимальное количество госпитализированных с коронавирусом также зафиксировано среди малых подмосковных округов - в Краснознаменске, Лобне и Рузе. "Я прошу глав округов поставить на жесткий контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий", - добавила Стригункова.

Подмосковье находится на третьем месте по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлены 283 799 случаев заражения, из них 1 135 - за последние сутки.