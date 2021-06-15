{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подготовившие от двух стобалльников ЕГЭ учителя Подмосковья получат по 150 тыс. рублей

По результатам первых экзаменов 210 школьников региона получили 100 баллов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Подмосковные преподаватели, которые подготовили к сдаче ЕГЭ двух и более стобалльников, получат выплату в размере 150 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"В этом году мультистобалльники по ЕГЭ получат по 100 тыс. рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, по 150 тыс. рублей. Это отличная мотивация",- процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной

Как пояснили в пресс-службе, в регионе стали известны результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе. По результатам первых экзаменов 210 школьников из Московской области получили 100 баллов. "Из них 162 выпускника получили высший балл по литературе, 41 - по химии и еще семь выпускников заработали высший балл по географии", - добавила Каклюгина.

Теги
Россия
Подмосковье стало самым упоминаемым в СМИ регионом в мае в контексте нацпроектов
Московская область, которая по итогам апреля также была первой в рейтинге, сохранила лидерство и в мае с результатом в 7,6 тыс. сообщений
Читать полностью