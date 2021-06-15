Подготовившие от двух стобалльников ЕГЭ учителя Подмосковья получат по 150 тыс. рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Подмосковные преподаватели, которые подготовили к сдаче ЕГЭ двух и более стобалльников, получат выплату в размере 150 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"В этом году мультистобалльники по ЕГЭ получат по 100 тыс. рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, по 150 тыс. рублей. Это отличная мотивация",- процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной

Как пояснили в пресс-службе, в регионе стали известны результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе. По результатам первых экзаменов 210 школьников из Московской области получили 100 баллов. "Из них 162 выпускника получили высший балл по литературе, 41 - по химии и еще семь выпускников заработали высший балл по географии", - добавила Каклюгина.