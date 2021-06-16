Международные музыкальные фестивали пройдут в Подмосковье в запланированные даты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Запланированные в Московской области летом международные музыкальные фестивали пройдут при соблюдении санитарных мер. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

"Что касается Международных фестивалей, которые пройдут с участием мировых звезд: Музыкальный фестиваль искусств П.И.Чайковского в Клину и "Лето. Музыка. Музей" в Истре, то они состоятся в запланированные сроки при строгом соблюдении мер безопасности. У нас уже есть опыт прошлого года, когда мы первые в стране провели open air фестиваль Чайковского при соблюдении беспрецедентных мер безопасности, которые не привели к вспышке заболеваемости ни артистов, ни публики. На фоне вакцинации, которая сейчас массово проводится в Московской области, мы надеемся, что так будет и в этом году", - процитировали в пресс-службе слова министра культуры Подмосковья Елены Харламовой.

Она напомнила, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в период с 15 июня по 20 июля допускается проведение массовых мероприятий с очным присутствием зрителей более 50 человек только при обеспечении соблюдения соцдистанции между зрителями, наличии билета на мероприятие с указанием места. Кроме того, предельное количество зрителей должно составлять не более 1,5 тыс. человек одновременно, однако это количество может быть увеличено на 20% для вакцинированных зрителей.

"Дорогие жители и гости Московской области, кто любит и всегда ждет культурные события Подмосковья. Я очень призываю вас принять взвешенное решение и сделать своевременно прививку. И тогда вы сможете спокойно наслаждаться настоящим искусством на наших фестивалях", - добавила Харламова.