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Мишустин обсудил с главой Подмосковья пандемию и ситуацию с дольщиками жилья

Также стороны обсудили вопросы экологии и развития региона

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они обсудили в том числе пандемию коронавируса, вопросы экологии, развития региона и решение проблем обманутых дольщиков строительства жилья, сообщает пресс-служба кабинета министров в среду.

"Председатель правительства Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили социально-экономическое развитие региона, борьбу с коронавирусом, а также выполнение поручений президента, связанных с решением проблем обманутых дольщиков и вопросов экологии", - отмечается в сообщении.

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Россия
Пандемия COVID-19
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