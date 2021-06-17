Выборы депутатов в Мособлдуму пройдут 19 сентября

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы приняли в четверг постановление, предусматривающее проведение выборов в Мособлдуму 19 сентября.
"Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации является второе воскресенье сентября года. <...> Таким образом, проект постановления предусматривает проведение выборов депутатов Московской областной думы 19 сентября 2021 года", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что контроль за исполнением постановления возложен на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.