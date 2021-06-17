Выборы депутатов в Мособлдуму пройдут 19 сентября

Власти Подмосковья не допустят к работе не привившихся водителей автобусов и такси

Власти региона обеспечат отключение всех заказов у тех водителей, которые не прошли вакцинацию хотя бы первым компонентом в срок до 15 июля, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков

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