Почти 500 школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Подмосковье

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 500 человек в Московской области написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Также в регионе уже зафиксировано 12 мультистобалльников, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В регионе уже 492 стобалльника и 12 мультистобалльников - это те ребята, которые набрали высший балл по двум предметам", - процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она напомнила, что каждый мультистобалльник и педагог, подготовивший двух и более стобалльников, получит от области денежное вознаграждение: ученики смогут получить по 100 тыс. рублей, а учителя - по 150 тыс. рублей.