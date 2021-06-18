Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники появится в Подмосковье

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов (Московская область) будет преобразован во Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники. Соответствующий указ президента РФ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов" (Московская область) в форме преобразования его в федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники", - говорится в документе.

Отмечается, что реорганизация проводится в целях обеспечения устойчивого технологического развития и модернизации приоритетных отраслей экономики РФ. Этим же документом институт включен в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов, как отмечается на сайте института, - головная научно-исследовательская испытательная организация, выполняющая функции исследований в области электронной компонентной базы, а также научного обеспечения и межведомственной методической координации работ по созданию и проведению исследований (испытаний) изделий электронной компонентной базы.