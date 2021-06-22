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Причиной убийства девушки в лагере в Пушкине стал спор, кто лучший вожатый

Спор перерос в конфликт и нападение с ножом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спор о том, кто лучший вожатый, стал причиной убийства девушки коллегой в детском лагере в Пушкинском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, во время распития девушками алкоголя между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом", - сказал собеседник агентства.

В ходе конфликта между двумя девушками-вожатыми в лагере в Пушкинском районе Подмосковья они ранили друг друга. Одна из девушек погибла от ножевого ранения. Вторая девушка получила незначительные раны на руке, выхватывая нож у своей оппонентки.

Источник добавил, что девушки не были знакомы до работы в лагере. По его словам, нападение произошло ночью, когда дети спали, они ничего не видели.

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