Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 заработал в парке "Патриот" в Подмосковье

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Временный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией заработал в парке "Патриот". В настоящее время в нем развернуто 420 коек, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В парке "Патриот" г.о. Одинцово начал работу временный инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. На данный момент в нем развернуто 420 коек", - говорится в сообщении.

Как сообщила зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба, первые пациенты начали поступать во временный госпиталь вчера вечером. "На данный момент в инфекционный центр доставлено 63 человека. Временный госпиталь в парке "Патриот" мы открываем совместно с Минобороны РФ в несколько этапов, в июле там будет развернуто более 1,4 тыс. коек", - добавила Стригункова.

В пресс-службе добавили, что в Подмосковье продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Уже сейчас в регионе развернуто свыше 12 тыс.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 294 224 случая заражения, выздоровели 240 888 человек, умерли 6 367.