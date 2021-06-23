В Подмосковье могут принять решение о допуске в общественный транспорт только по QR-коду

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от ковида жителям. Об этом в среду сообщила журналистам зампредседателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", - сказала Стригункова.

Кто сможет получить QR-код

Стигункова также сообщила, что QR-код для посещения заведений общепита в Подмосковье смогут получить только прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса.

"Да, абсолютно верно", - сказала Стригункова, отвечая на вопрос, будет ли QR-код для посещения заведения общепита в Подмосковье доступен только получившим оба компонента вакцины от коронавируса.

Торговые центры

Стригункова отметила, что решений о введении QR-кодов для посещения торговых центров в Подмосковье пока нет.

"Пока мы вводим ограничения только для общепита. А вход в торговые центры - с обязательным соблюдением масочного режима", - сказала Стригункова, отвечая на вопрос о возможности введения QR-кодов для посещения торговых центров.

Посещение общепита несовершеннолетними

Как сообщила Стригункова, ограничения по посещению общепита по QR-коду в Подмосковье не распространяется на несовершеннолетних.

"Для несовершеннолетних у нас ограничения никакие не устанавливаются. Действительно, они вакцинироваться не могут", - отметила Стригункова.

Ситуация в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ввели ряд ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В том числе с 28 июня в Московской области приостанавливается оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов).

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 296 547 случаев заражения, выздоровели 242 744 человека, умерли 6 384.